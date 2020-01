DNB Markets: Fokus i aksjen ligger på utbyttekapasiteten

De langsiktige norske rentene steg i 4. kvartal og innen utgangen av 2019 estimerer analytikerne i DNB Markets at dette vil bidra til å løfte Solvency II-ratioen for Storebrand til 179 prosent.

«På våre estimater innebærer det at selskapet med god margin vil kunne passere terskelen på 180 prosent i løpet av andre halvår 2020. Fokus i aksjen ligger på utbyttekapasiteten fremover, men med en kapitaldekning på det nivået vil selskapet i tillegg kunne initiere et tilbakekjøpsprogram», heter det i en oppdatering.

Utbytte 2020

For 2020 venter meglerhuset et utbytte på fire kroner pr. aksje og i tillegg tilbakekjøp tilsvarende én krone pr. aksje.

«Ser vi på estimatene for 2021 venter vi tilbakekjøp på to kroner pr. aksje og et utbytte på 7,30 kroner pr. aksje».

Kursen stengte tirsdag på 69,72 kroner pr. aksje og samlet sett innebærer estimatene for 2020-2021 ifølge analytikerne en avkastning for aksjonærene på rundt 7-13 prosent.

Anbefaler «kjøp»

For 2019 venter DNB Markets at selskapet vil annonsere utbytte på 3,50 kroner pr. aksje. Analytikerne har en kjøpsanbefaling på Storebrand med et kursmål på 90 kroner pr. aksje.

Ved åpning på Oslo Børs onsdag er aksjen ned 0,7 prosent til 69,24 kroner.