DNB Markets: Kjøp aksjen

Basert på foreløpig rapportering forventer ledelsen i TGS nå netto segmentinntekter i fjerde kvartal på cirka 230 millioner dollar, opplyses det i en børsmelding.

Ifølge TDN Direkt var konsensus cirka 252 millioner dollar.

– Etter rekordhøye inntekter i tredje kvartal, er vi fornøyde med å følge opp med nok et solid kvartal, sier TGS-sjef Kristian Johansen i en kommentar, og legger til at proforma-inntektene i 2019 vokste med 16,2 prosent sammenlignet med 2018.

Negativ åpning

«Omsetningen for kvartalet ser ut til å komme inn på 230 millioner dollar og er dermed rundt 10 prosent under både våre estimater og konsensusforventningene i markedet. Samtidig guider imidlertid ledelsen solide utsikter for 1. kvartal», heter det i en oppdatering fra DNB Markets.

Meglerhuset ventet en negativ åpning på oppdateringen, selv om de mente guidingen ville kunne dempe noe av reaksjonene på en lavere topplinje for det tilbakelagte kvartalet.

Kursen stengte onsdag på 265,10 kroner pr. aksje, og aksjen noteres i skrivende stund til 256,50 kroner, ned 3,17 prosent.

«Vi har før eventuelle endringer på grunnlag av dagens oppdatering en kjøpsanbefaling med et kursmål på 275 kroner pr. aksje», heter det fra DNB Markets.

TGS vil sende ut en tilsvarende oppdatering før åpning fredag morgen.