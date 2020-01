Nordea Markets om Tomra: Verdivurderingen er for høy

Nordea Markets tar opp dekning av Tomra-aksjen med en salgsanbefaling, melder TDN Direkt.

Meglerhuset har samtidig satt et kursmål på aksjen på 225 kroner.

«Visibiliteten for sorteringsløsninger er lav, og hadde en nedgang på 9 prosent på årsbasis i ordrereserven i tredje kvartal 2019, og vi ser tegn på at 2020 vil være et tregt år for matsortering», skriver Nordea i en rapport, ifølge nyhetsbyrået.

«Vi mener markedets verdivurdering av selskapet er for høy, ettersom markedet antar at Tomra vil kapre ~84% av de potensielle pantemarkedene i EU fra 2021 og utover. Dessuten er risiko/reward-forholdet i vårt «blue sky»-scenario dårlig, fortsetter meglerhuset.

Tomra faller torsdag formiddag 1,51 prosent til 274,40 kroner. Aksjen har i løpet av de siste tre månedene klatret nesten 25 prosent.