Flere meglerhus frykter et stygt kursfall i Tesla

Tesla har lagt bak seg noen fantastiske måneder i aksjemarkedet, og nå minner flere meglerhus om at verdsettelsen begynner å bli i friskeste laget.

Basert på onsdagens sluttkurs på 492,14 dollar, verdsettes den amerikanske bilprodusenten til litt over 88 milliarder dollar, eller 780 milliarder kroner.

For å sette dette i perspektiv er det verdt å nevne at Equinor har en markedsverdi på litt over 600 milliarder kroner.

Frykter kursfall

Bloomberg kan fortelle at gjennomsnittlig kursmål blant meglerhusene som følger aksjen ligger på 326,69 dollar, hvilket er 33,6 prosent lavere enn onsdagens sluttkurs.

Det betyr at den siste tids kursoppgang fort kan reverseres - om vi skal tro tallknuserne.

Rally

I løpet av oktober klatret aksjen 28,7 prosent, den la på seg 4,77 prosent i november mens desember endte med et kursløft på 26,8 prosent.

Som om ikke det er nok, har aksjen faktisk gått over 17 prosent hittil i 2020. Det vil ikke være unormalt om noen vurderer å ta gevinst.

Klar tale

Samtidig er det verdt å merke seg at flere store og etablerte meglerhus opererer med kursmål som ligger langt under snittet.

Morgan Stanley har et kursmål på 250 dollar, Barclays tror aksjen skal ned i 200 dollar, J.P. Morgan setter kursmålet til 240 dollar mens Credit Suisse gir Tesla et kursmål på 340 dollar.

