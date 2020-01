Det er dårlige tider for Equinor

Det har vært godt å være Equinor-aksjonær de seneste dagene, etter det amerikanske drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani. Et fat Nordsjø-olje har tidsvis, i hvert fall i noen minutter, blitt handlet til over 70 dollar fatet på krigsfrykt. Eller i det minste en frykt for at Iran skulle blokkere eller angripe oljetankere som daglig seiler inn og ut av Hormuzstredet.

Men oljeprisen falt ganske raskt tilbake da situasjonen roet seg, ikke sant? Før det hadde gått et døgn etter Irans hevn i Irak, noterer Brent-oljen seg for under 66 dollar fatet – altså under nivået før hele spetakkelet begynte.

Det er verdt å merke seg Helge André Martinsens ord. I én av sine daglige kundebrev denne uken skrev DNBs oljeanalytiker at for å holde oljeprisen over 70 dollar fatet, må man se faktiske forstyrrelser i oljetilbudet. For vi har faktisk et overtilbud i oljemarkedet – ja ennå, selv om OPEC kutter og kutter.

Gassmarkedet er en annen dårlig nyhet for Equinor. Her i Norge gleder vi oss over nær gratis strøm om dagen. I Storbritannia gleder de seg over svært lave priser på gassen fra Norge. Årsaken er visstnok at LNG-importen har tatt helt av der borte.

Overtilbud av olje. Overtilbud av gass. '

Er det nå vi skal begynne å snakke om ESG og mindre lønnsomme investeringer i fornybar energi? Ok.

ESG-fokuset er negativt for Equinor. Punktum. Det er kanskje verre for de andre oljeselskapene. Sammenlignet med dem er Equinor en stjerne. Sætre & Co. viser vilje til omstilling til fornybar energi, noe de kunne «flashe» på mandag denne uken. Equinor har for lengst anerkjent at den globale oppvarmingen er menneskeskapt, at vi står ovenfor en klimakrise og har støttet Parisavtalen. Norsk oljeproduksjon er også langt mindre Co2-intensiv. Men alt dette er et plaster på såret – et sår som aldri vil gro så lenge det produseres olje og gass. Siden såret ble synlig først for rundt ett år siden, er det vel ikke helt koko å forvente at ESG-effekten i kapitalmarkedet blir minst like stor i 2020.

Denne uken meldte Equinor, med stor glede, at selskapet skal bla opp 20 milliarder kroner av egen lomme i løpet av de neste ti årene for å gjøre norsk oljeproduksjon enda grønnere. ESG koster penger gitt.

En annen ting: Marginene på å bygge en vindpark, ei heller å eie en vindpark, vil aldri bli like lønnsomme som et oljefelt. Glem Johan Sverdrup, da snakker vi om et vanlig oljefelt. Dette vet analytikerne. Likevel anser de det som positivt at Equinor grønnvasker seg fordi det hjelper på ESG-scoren og derav prisingen av selskapet.

Equinor har vært heldige med enkelte fornybare prosjekter. For eksempel Scatec Solar-investeringen og den vindparken mellom Bornholm og Rügen der Equinor på tre år har doblet pengene ved å selge halve vindparken for samme sum som investert beløp. Men dette er støy. Marginene til en eier av en vind- eller solpark vil på sikt være på linje med marginene til et typisk kraftselskap. Å bygge en vind- eller solpark innebærer mer risiko, og marginene vil naturligvis være bedre. Her har det vært penger å tjene. Men dette er nok neppe bærekraftig.

«Nye kontrakter for bygging av solparker tildeles i økende grad gjennom standardiserte og transparente auksjoner hvor konkurransen blir stadig hardere. Faren er at dette over tid vil lede til et «race to the bottom» i prisene og en marginkompresjon i hele næringen, hvor kunden til slutt er den eneste vinneren», skrev Stig Myrseth nylig i Finansavisen. Dette kan vel også lett overføres til et vindprosjekt.

Når det gjelder vindprosjektene som Equinor allerede har i porteføljen, er det sikkert mye gevinster å hente nå – hvis de selger. Kjøpere, i ESG-rus, står i kø. Men Equinor vil jo helst ikke selge. «Energiselskapet» vil nok ha mer fornybart i porteføljen.

På sikt må det finnes en grense for lavt avkastningskrav et pensjonsfond kan ha. Kjøperen av Equinors svært lønnsomme vindprosjekt var et Credit Suisse-fond. På sikt vil kapitalavkastningen på å bygge en vindpark komme ned til rundt Equinors eget minstekrav på 9-10 prosent, som Nordeas Equinor-analytiker Jørgen Bruaset nylig uttalte til Finansavisen. At det blir hardere konkurranse om å få bygge er hovedårsaken, akkurat som Myrseth skrev om solparker.

Equinor-kursen har steget kraftig den seneste tiden. Tilbakekjøp av aksjer løfter kursen, og oljeprisen er jo tross alt høyere enn i høst. Det har vært gode tider for eierne, men det er likevel også dårlige tider. Man trenger ikke å se lenger enn til resultatregnskapet for å se et bevis på det.

Equinor prises forresten til 14 ganger justert inntjening i 2019 og 12 ganger forventet inntjening (justert) i 2020, ifølge estimater innhentet av Bloomberg. Forventet direkteavkastning ligger på 5 prosent. Det er hverken dyrt eller billig, som analytiker Jon Masdal i DNB Markets skriver i sin kommentar. Men det er billig nok til at de aller fleste av analytikerne anbefaler sine kunder å kjøpe aksjen fortsatt, selv om aksjekursen er ganske høy.

Tom Erik Kristiansen, Pareto Securities

Johan Sverdrup-feltet leverer bedre enn ventet og gir en industriledende og svært lønnsom produksjonsvekst på rundt 10 prosent i 2020. Samtidig er selskapet selv etter den siste tidens kursoppgang attraktivt priset. Vi forventer at Equinor vil generere rundt 10 prosent av dagens markedsverdi i kontantstrøm gjennom 2020 alene på nåværende råvarepriser. Selskapet planlegger også å returnere rekordhøye 8,7 prosent av verdsettelsen i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer gjennom året (gjennomsnitt siste 10 år er 4,8 prosent). I tillegg har Equinor vesentlig lavere utslipp enn snittet i industrien (rundt halvparten), og har satt seg ambisiøse mål for videre kutt fremover, som vi tror vil bli verdsatt av flere investorer fremover.

KJØP. KURSMÅL: 210 kroner (Tom Erik Kristiansen)

Anders Holte, Kepler Cheuvreux

Vi opererer med en positiv anbefaling på Equinor med et kursmål på 225 kroner da vi ser for oss at 2020 blir et vesentlig bedre år enn 2019. Med Johan Sverdrup på god fart mot 400.000 fat om dagen i første kvartal 2020, og en (etter skatt) effekt på kontantstrømmen på 2,5 milliarder dollar på våre tall, ser 2020 ut til å bli et sterkt år med tanke på kontantstrøm før investeringer for Equinor. Vi mener at Equinors lave utslippsnivå og større ambisjoner om å kutte utslipp vil ha en positiv effekt på prisingen av selskapet sett mot sine europeiske konkurrenter. For 2020 tror vi investeringene vil bli moderate, samt at selskapet på kapitalmarkedsdagen i februar vil mest sannsynligvis guide på at de nå er åtte år foran skjema på å bruke 15-20 prosent av investeringen på fornybar energi innen 2030.

KJØP. KURSMÅL: 225 KRONER. (ANDERS HOLTE) Foto: Eivind Yggeseth

Jon Masdal, DNB Markets

Equinor har klare ambisjoner om å utvikle seg fra et olje- og gass selskap til et fullverdig energi selskap med en bedret miljøprofil. Men enn så lenge kommer i all hovedsak inntjening fra petroleumsvirksomhet. Vi har et moderat syn på oljeprisen, med økt geopolitisk risiko på oppsiden og svakere etterspørsel som en potensiell negativ driver. Vi er derimot mer negative til gasspriser grunnet høyt tilbud og sesongmessige lagre som er 33 prosent over gjennomsnittet siste fem år. I en periode med fallende estimater tror vi dette vil legge en demper på aksjekursutviklingen og finner bedre alternativer ellers i oljesektoren, spesielt for selskaper med høyere oljeeksponering. Over de neste månedene mener vi at investorer bør følge med på leteprogrammet Equinor har internasjonalt med flere spennende brønner, noe som kan bedre investor-sentimentet for aksjen. Men med en aksjekurs 12 ganger årets inntjening mener vi at Equinor er hverken dyr eller billig og har derfor et nøytralt syn.

HOLD. Kursmål: ??? (JON MASDAL) Foto: Ivan Kverme

Equinor *Opprettet som Den norske stats oljeselskap AS Statoil, gjennom stortingsvedtak i 1972, med hovedkontor i Stavanger.

*Har rundt 20.500 ansatte fordelt på 35 land. Markedsverdi er på rundt 610 milliarder kroner. *Eldar Sætre er konsernsjef og Jon Erik Reinhardsen er styreleder. *Børsnotert og delprivatisert i 2001 da staten solgte seg ned til en eierandel på 62,5 prosent. Staten kjøpte seg så opp til 67 prosent i forbindelse med Hydro-fusjonen. *Produserer rundt 2 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag. *Endret navn fra Statoil til Equinor i mai 2018.

Ti største aksjonærer Nr. Aksjonær Eierandel 1 Olje- og energidepartementet 67.0% 2 Folketrygdfondet 3.27% 3 Dodge & Cox 1.37% 4 The Vanguard Group 0.84% 5 Lazard Asset Management 0.83% 6 SAFE Investment Co. 0.82% 7 Fidelity Management & Research 0.76% 8 Equinor 0.71% 9 Storebrand Asset Management 0.60% 10 KLP Kapitalforvaltning 0.56%