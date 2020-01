Teknisk analyse – søndagens aksjetips

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,35 prosent sist uke, fra 942,68 til 939,38. Den siste måneden har hovedindeksen steget 3,5 prosent og ligger da 0,75 prosent under all-time high.

Uendret

Det skjedde ikke noe sist uke som endret det tekniske bildet nevneverdig.

Oppgangen de siste ukene har kommet på stigende omsetning. Den lille korreksjonen i romjulen kom på markert lavere omsetning.

Oppgangen i starten på året kom på stigende omsetning, mens den lille korreksjonen siste uke kom på lavere omsetning.

Det betyr at det fremdeles er god balanse i markedet og at det kan være rom for mer. Kanskje etter en ny, liten korreksjon, skrev vi forrige søndag.

Det samme gjelder for kommende uke også.

Begrenset oppside

Hovedindeksen stanget i taket i den stigende trenden i hovedchartet samtidig som RSI stanget mot den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet.

Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet og hovedchartet holder, støtter det videre oppgang. Det samme gjør en RSI under 70 igjen, men det meste kan være tatt ut på kort sikt.

Ved korreksjon er det teknisk støtte ned mot 930, litt mer ned mot 920 og enda mer ned mot 900-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt. Det er teknisk motstand fra 934 og opp til all-time high.

Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter signaliserer det at korreksjoner kan bli forbigående.

Hovedindeksen stanger i taket i den stigende trenden samtidig som RSI stanger mot 70-nivået. Foto: Tradingview

De siste fem årene

All-time high er på 946,43 fra 25. september 2018. Intradag all-time high er på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår har hovedindeksen steget 0,85 prosent. De siste 12 månedene har den steget 11,2 prosent.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.