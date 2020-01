To meglerhus frykter kursfall – anbefaler salg

Arctic Securities og SpareBank 1 Markets gjentar sine salgsanbefalinger på Gjensidige Forsikring i forkant av selskapets kvartalsrapport. Ifølge TDN Direkt fremgår det av oppdateringer mandag.

Jekker opp kursmålet

Arctic Securities velger å heve kursmålet fra 155 til 160 kroner ettersom meglerhuset venter et sterkt fjerdekvartal drevet av en mildt vinter med lavere erstatningsutbetalinger. Det er likevel ikke nok til å gå bort fra en salgsanbefaling.

Analytikerne utelukker ikke at Gjensidige vil betale ut et ekstraordinært utbytte, men er usikre på om dette vil skje for 2019 eller 2020.

For høy prising

SpareBank 1-analytikerne frykter en sterkere konkurranse i skadeforsikringsmarkedet drevet av Fremtind. Ifølge TDN Direkt forventes det også at brannen på Sola flyplass i Stavanger vil medføre økte erstatningskostnader på 51 millioner kroner i første kvartal 2020.

Tallknuserne slår fast at Gjensidige er et solid selskap, men understreker at prisingen er for høy med en P/E på mer enn 20.

Mandag formiddag omsettes aksjen for 184,50 kroner, opp 0,2 prosent. Det betyr at verdien på selskapet har økt med 42 prosent i løpet av det siste året.