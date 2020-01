Meglerhus jekker opp kursmålet – anbefaler salg

Danske Bank har sett nærmere på Adevinta, noe som har resultert i en oppjustering av kursmålet fra 85 til 99 kroner. Ifølge TDN Direkt gjentas salgsanbefalingen.

Tallknuserne er bekymret for at svakhetene i markedet for bannerreklame er av mer strukturell karakter, og at sosiale medier-plattformer tar markedsandeler i tiden fremover.

«Kombinert med svakere europeisk makro så sliter vi med å se at organisk vekst vil ta seg opp», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 112 kroner, opp 0,5 prosent.