Kepler Cheuvreux ser mer oppside i Bakkafrost: Har slaktet mange store fisker i løpet av 4. kvartal

Kepler Cheuvreux øker sitt kursmål på Bakkafrost fra 680 til 700 kroner, melder TDN Direkt.

De gjentar samtidig en kjøpsanbefaling.

Meglerhuset trekker ifølge nyhetsbyrået frem at selskapet slaktet imponerende 18.000 tonn laks på Færøyene i fjerde kvartal, hvilket fører til at de øker sitt estimat for resultat pr. aksje i 2019 med 12 prosent.

«Selskapet har slaktet mange store fisker i løpet av fjerde kvartal, noe som også byr selskapet til en premiumpris», skriver Kepler Chuvreux i rapporten.





Flere justeringer

Meglerhuset justerer også opp kursmålet på Norway Royal Salmon fra 250 til til 270 kroner pr. aksje, samtidig som at de også her gjentar sin kjøpsanbefaling.

«I Norge forventes selskapet å slakte 9.000 tonn, noe som bør gi uendrede kostnader og høye oppnådde priser», skriver Kepler Cheuvreux.

For SalMar opprettholder meglerhuset en kjøpsanbefaling med et kursmål på 484 kroner, mens Salmones Camanchaca nedgraderes til hold med et kursmål på 79 kroner.

Bakkafrost klatrer tirsdag morgen 0,29 prosent til 687,00 kroner. Aksjen har de siste tre månedene klatret 22,46 prosent. Norway Royal Salmon er uendret på 247,60 kroner, og aksjen er opp drøye 20 prosent de siste tre månedene.