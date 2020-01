Analytikere oppdaterer etter resultatvarsel fra laksegigant

Mowi har sendt ut foreløpig tall for utviklingen i fjerde kvartal. På den positive siden ser det ifølge analytikerne i DNB Markets ut til at volumet i perioden lå fem prosent over tidligere guiding og konsensusforventninger i markedet.

På den negative siden ser det ut til at virksomheten i Canada har hatt en svakere utvikling enn ventet.

«Samlet operasjonell EBIT for kvartalet indikeres på 165 millioner euro, mot både våre estimater og konsensus på rundt 180 millioner euro. Differansen ligger i all hovedsak i den canadiske virksomheten, og uten at dette er bekreftet av selskapet kan det ha sammenheng med engangseffekter knyttet til lisenssituasjonen i Canada», heter det i fersk en oppdatering.

Kursen stengte onsdag på 229,80 kroner, og meglerhuset har før eventuelle endringer en hold-anbefaling på aksjen, med et kursmål på 220 kroner.