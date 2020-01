Analytiker: Aksjekursen reflekterer ikke vekstpotensialet

Torsdag morgen kunne vi lese at EQT har kjøpt Storebrand-aksjer for over 800 millioner kroner, noe som sikret dem en eierandel på omtrent 2,5 prosent. Samtidig foreslås Fredrik Åtting fra fondet som nytt styremedlem i Storebrand.

Nyheten blir godt mottatt på Oslo Børs hvor aksjen stiger 5,1 prosent til 73,14 kroner.

Stor og viktig spiller

Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier er godt fornøyd med EQTs inntog i Storebrand, og tror selskapet ønsker å videreutvikle Storebrand til å bli en stor og viktig spiller innen nordisk kapitalforvaltning.

– Med EQT på laget har man flere øyne på ulike selskaper. Man kan eventuelt kjøpe eller legge til andre selskaper for å videreutvikle Storebrand som selskap til å bli et større nordisk og nordeuropeisk vekstselskap innen kapitalforvaltning, sier Gjerland til TDN Direkt.

Venter kursoppgang

Analytikeren har et langsiktig kursmål på 108 kroner. På kort sikt opererer han ifølge TDN Direkt med et kursmål på 83 kroner.

– Jeg mener Storebrands aksjekurs ikke helt reflekterer vekstpotensialet som selskapet har. Jeg synes det er en fin utvikling og setter øynene på det som er viktig for Storebrands fremtid, utover det å utbetale kapital som man har ventet på de siste fem årene, avslutter Gjerland.