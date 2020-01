To meglerhus hever kursmålet – anbefaler kjøp

Arctic Securities hever kursmålet på Europris fra 38 til 40 kroner, og gjentar samtidig sin kjøpsanbefaling.

Ifølge Bloomberg velger Nordea å heve kursmålet fra 34 til 39 kroner. Kjøpsanbefalingen gjentas.

Fredag formiddag omsettes Europris-aksjen for 33,52 kroner, ned 0,4 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 5,55 milliarder kroner.

Venter markant kursoppgang

For at Arctic skal treffe med sitt kursmål må aksjen stige litt over 19 prosent.

Jakter på ny sjef

Pål Wibe sa nylig opp som sjef i Europris for å bli ny konsernsjef i XXL. Det er ikke bestemt nøyaktig når Wibe forlater Europris, men det vil skje i løpet av første halvår 2020.