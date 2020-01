DNB Markets om usikkerhetsfaktoren: Kan slå negativt ut

Telenor er en av de ni aksjene som inngår i DNB Markets' portefølje. Kursen stengte fredag på 168 kroner, og aksjen er dermed opp rundt 6,5 prosent så langt i år.

«Kombinasjonen av en sterkere og kursfall for eierandelene i de børsnoterte asiatiske selskapene gjorde at kursen fikk en svak utvikling gjennom Q4. Vi mener imidlertid at omsetningstall og resultater for det tilbakelagte kvartalet, som legges frem onsdag neste uke, vil vise seg å være noe bedre enn det konsensus har lagt til grunn», skriver analytikerne i en oppdatering mandag.

En usikkerhetsfaktor er ifølge meglerhuset utviklingen i Sverige, hvor effektene av priskampanjer etter analytikernes syn påvirker visibiliteten for investorene og kan slå negativt ut.

«I det norske markedet, samt for virksomhetene i Thailand, Myanmar og Pakistan ser vi imidlertid muligheter for positive overraskelser i forhold til konsensusforventningene», heter det.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Telenor, med et kursmål på 180 kroner pr. aksje. I skrivende stund er aksjen ned 0,7 prosent på Oslo Børs, notert til 166,7 kroner.