Pareto Securities og DNB Markets om imponerende prisnivå

Sjømatsektoren utvikler seg bedre enn det generelle markedet mandag, mens shippingsektoren er svakere.

Pareto Securities venter ifølge TDN Direkt laksepriser denne uken på rundt 76 kroner pr. kilo, omtrent samme nivåer som forrige uke. Prisnivået omtales som imponerende.

«Oppgangen er drevet av høy etterspørsel, spesielt fra Kina relatert til deres nyttårsfeiring. Lave slaktevolumer er også sitert å være en årsak til de høye prisene, som igjen er drevet av gode vekstforhold sør i Norge, som gjør at oppdretterne utnytter vekstmulighetene ved å la fisken være lenger i sjø», skriver meglerhuset, som venter betydelig lavere laksepriser når slakting av denne ekstra veksten kommer.

God etterspørsel

Alexander Aukner i DNB Markets mener ifølge nyhetsbyrået at eksportvolumene ut av Norge ikke er særlig lave, og at de høye lakseprisene er drevet av god etterspørsel.

«Dårlig vær i Norge har mye av skylden for de høye prisene i januar, men eksporten er kun ned henholdsvis syv og fire prosent de første ukene av januar på årsbasis, mens prisene er opp 17 og 21 prosent», skriver han.

Analytikeren påpeker at den unormalt store variasjonen i spotprisen gjennom fjerde kvartal, vil bety at tidspunktet for slakting gjennom kvartalet vil ha en stor betydning for marginen selskapet vil ha klart å oppnå i fjerde kvartal.

«Prisdifferansen i fjerde kvartal 2019 var tre ganger over 10-års snittet, hvor prisen var 22 kroner høyere i desember enn i oktober. Dette vil kunne ha en større innvirkning på ebit pr. kilo enn normalt. Slaktetidspunktet inneværende kvartal kan komme ned til flaks», skriver Aukner.

Resultatvarsel

Det ble innført børspause for Akva Group på Oslo Børs mandag formiddag, før selskapet meldte om en negativ ebit i fjerde kvartal 2019, blant annet på bakgrunn av forsinkelser i landbaserte prosjekter.

Pareto Securities nedjusterer ifølge TDN Direkt sine estimater betydelig.

«Vi vil ta ned ebit for 2019 med 35 prosent, men gjør mindre endringer for 2020 ettersom vi forventer en betydelig forbedring innen landbaserte prosjekter», skriver meglerhuset.

Aksjen ble pauset klokken 09:20, en drøy halvtime før resultatvarselet ble sluppet. Klokken 10:01 ble børspausen avsluttet.

Akva Gruop faller mandag ettermiddag 2,4 prosent på Oslo Børs til 73,80 kroner, mens sjømatsektoren stiger 0,5 prosent. Hovedindeksen står i 946,7.