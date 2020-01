Tre børs-spådommer: Dette kan skje på Oslo Børs og i New York i år

Tre milepæler på Oslo Børs og på børsene i New York kan bli nådd i løpet av 2020. Og det kan i tillegg skje fort dersom utviklingen fortsetter slik den har gjort i det siste.

- Dow Jones kan passere 30.000.

- Nasdaq kan passere 10.000.

- Hovedindeksen på Oslo Børs kan passere 1.000.

Alle de tre milepælene er innen rekkevidde og teknisk sett er det rom for det i de stigende trendene. Og det er ikke umulig at det skjer før sommeren.

Oslo Børs mot 1.100

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger midt i den lange stigende hovedtrenden som er blitt utviklet siden finanskrisen. Den stigende sekundærtrenden peker opp og gir rom for oppgang til 1.000 i løpet av et par måneder.

Fortsetter trenden uavbrutt vil bunnlinjen uansett presse indeksen mot 1.000 før sommeren er over.

Det er en langsiktig positiv undertone i RSI-chartet, som støtter den lange, stigende hovedtrenden. Siste bunn er satt markert over den forrige fra i sommer og den fallende trendlinjen i toppen er blitt punktert flere ganger det siste året.

Hvis hovedindeksen nå klarer å etablere seg på oversiden av 946-nivået kan det åpne opp for en rask oppgang til 1.000.

Tar vi utgangspunkt i at det kan være snakk om et rektangel, med bunn på rundt 800 og topp på 946, vil et brudd opp signalisere at neste opptur har et potensial opp mot 1.100 i løpet av de kommende par årene.

Og skulle den stigende hovedtrenden fortsette noen år til er også 2.000 innen rekkevidde (se under hvor lang tid det tok for Dow Jones og Nasdaq å gå fra 1.000 til 2.000 - og til 10.000).

Men det forutsetter altså at hovedindeksen bryter opp på stigende omsetning og etablerer seg på oversiden av 946-nivået.

Blir motstanden for sterk, og alt snur ned igjen, er fallhøyden stor. Men så lenge den positive undertonen i RSI-chartet holder kan eventuelle korreksjoner bli forbigående.

Artikkelen fortsetter med Dow Jones under grafen.

Hovedindeksen på Oslo Børs kan være på vei mot 1.000 innen sommeren er over. Foto: Tradingview

Dow Jones mot 30.000

Dow Jones passerte 1.000 den 4. november 1972. Det tok imidlertid mer enn 14 år før indeksen med de 30 tungvekterne passerte 2.000. Det skjedde den 8. januar 1987, ifølge Marketwatch.com.

Det var for øvrig litt over ni måneder før det store krakket i 1987, som sendte Dow Jones ned til 1.738,74 den 19. oktober. Dagen etter bunnen indeksen ut på 1.638,26

12 år senere, den 29. mars 1999, passerte imidlertid Dow Jones 10.000. Og 2. august 2017 ble 20.000 brutt.

30.000 kan være innen rekkevidde om ikke lenge. Fredag sluttet Dow Jones på 29.348,10 og det betyr at en oppgang på 2,23 prosent vil løfte indeksen forbi 30.000.

Indeksen ligger imidlertid langt over midtlinjen i den stigende trenden og stanger i taket i den drøyt ett år lange trenden, som er blitt utviklet innenfor den lange hovedtrenden etter den kraftige nedturen på tampen av 2018.

Den stigende sekundærtrenden peker nå ut av denne og fortsetter indeksen som den nå stevner kan 30.000 passeres i løpet av kort tid.

Den fallende trendlinjen i RSI-chartet er blitt punktert gjentatte ganger de siste månedene og de positive undertonene støtter videre oppgang. På kort sikt signaliserer imidlertid en RSI over 70 at indeksen er i ferd med å bli overkjøpt. Det kan utsette bruddet på 30.000-nivået.

Blir motstanden for sterk, og alt snur ned igjen, er fallhøyden betydelig. Ved en eventuell korreksjon bør 27.000 gi brukbare teknisk støtte, men så lenge de positive undertonene holder kan korreksjoner bli forbigående.

Skulle den første positive undertonen bli brutt, og RSI reagere helt tilbake til den lange positive undertonen, kan det innlede en korreksjon som kan gå helt tilbake til bunnen i den lange trenden.

Artikkelen fortsetter med Nasdaq under grafen.

Dow Jones ligger an til å kunne passere 30.000 i løpet av vinteren. Foto: Tradingview

Nasdaq mot 10.000

Den teknologitunge indeksen passerte 1.000 den 17. juli 1995. En dag tidligere, tre år senere, ble 2.000 passerte. 5.000 ble brutt 7. mars 2017 og 9.000 ble brutt 26. desember 2019.

Fredag sluttet Nasdaq på 9.388,94 og da er det 6,5 prosent opp til 10.000. Teknisk sett er det innen rekkevidde før vinteren er over, forutsatt at den stigende sekundærtrenden, som nå peker ut av den litt slakere trenden, holder.

Den litt slakere trenden gir rom for oppgang til 10.000 mot slutten av året, selv om indeksen bare fortsetter å krabbe oppover langs bunnen. Topplinjen gir rom for oppgang til 10.000 før sommeren.

Den ligger imidlertid langt over midtlinjen i trenden og en RSI rundt 80 signaliserer at Nasdaq er overkjøpt. Det signaliserer at en korreksjon kan komme når som helst. Og den sterkeste tekniske støtten befinner seg over 1.000 poeng under dagens nivå, i området 7.700 til 8.300.

Forutsatt at de positive undertonene holder kan eventuelle korreksjoner bli forbigående, men fallhøyden er stor. Og skulle det komme en korreksjon lik den på slutten av 2018 ligger bunnen i hovedtrenden ned mot 7.200.