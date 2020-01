DNB Markets oppdaterer etter overraskende tall fra forsikringsgigant

Gjensidige presenterte onsdag morgen tall for 4. kvartal, sterkere enn hva analytikerne i forkant så for seg.

EPS for kvartalet kom inn over forventningene og endte på 2,95 kroner, mot DNB Markets' estimat på 2,30 kroner og konsensus på 2,10 kroner.

«Det ser i første rekke ut til at resultatene fra investeringsvirksomheten bidrar til å løfte inntjeningen over både våre estimater og konsensusforventningene. På forhånd var det imidlertid utbytteforslaget som så ut til å utgjøre det største usikkerhetsmomentet. Visibiliteten i denne forbindelse har vært lav og estimatene spredt fra 0 til 14 kroner pr. aksje», heter det fra meglerhuset i en fersk oppdatering.

I dagens rapport fremkommer det at styret i tillegg til et ordinært utbytte på 7,25 kroner pr. aksje, forslår en ekstraordinær utbetaling på fem kroner pr. aksje. I DNB Markets' estimater ble det lagt til grunn et ordinært utbytte på 7,20 kroner pr. aksje og et ekstraordinært utbytte på fem kroner pr. aksje.

Kursen stengte tirsdag på 190,75 kroner, og analytikerne har før eventuelle justeringer en hold-anbefaling på aksjen, med et kursmål på 180 kroner.