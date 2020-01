Bank of America Merrill Lynch tar opp dekning på Yara med en kjøpsanbefaling på aksjen, og et kursmål på 430 kroner, skriver TDN Direkt.

Samtidig går det frem at Pareto Securities har nedjustert sitt kursmål til 450 kroner pr. aksje, fra tidligere 500 kroner.

«Mens våre fjerdekvartalsestimater er under konsensus og vi reduserer estimatene for 2020 og 2021, bør dette allerede være reflektert i aksjekursen. Rapportfremleggelsen kan derimot by på flere potensielle triggere, som kan få langt mer oppmerksomhet. Vi forventer en god guiding, potensiell tidslinje av børsnoteringen av NewCo og utbyttepotensial», heter det fra pareto Securities.

Kursmålet til meglerhuset tilsvarer en p/e for 2020-estimater på 14,5 ganger, som gir en solid oppside sammenlignet med konkurrenter som handler i snitt på 16,2 ganger 2020-estimater, fremkommer det.