Meglerhus frykter solid kursfall – salg anbefales

Norne Securities anbefaler salg av aksjer i Scatec Solar. Kursmålet settes til 100 kroner, ned fra 108 kroner.

Analytiker Mindaugas Cekanavicius mener usikkerhet rundt utviklingen i Sør-Afrika, Vietnam og Ukraina kan påvirke aksjen negativt, selv om Equinor har kjøpt seg opp til en eierandel på 15,2 prosent.

Andresen solgte - Equinor kjøpte

I desember 2019 solgte Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd 6,5 millioner Scatec-aksjer til Equinor for 1,5 milliarder kroner. Equinor kontrollerer dermed nesten 19 millioner aksjer i solselskapet.

Onsdag ettermiddag omsettes aksjen for 133,20 kroner, ned 0,5 prosent. Det betyr at aksjen må falle 25 prosent for at kursmålet skal innfris.

I løpet av det siste året har Scatec Solar-aksjen gått opp 69 prosent.