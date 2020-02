Teknisk analyse – Søndagens aksjetips

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 2,8 prosent sist uke, fra 939,99 til 913,81. Den siste måneden har hovedindeksen falt 1,9 prosent.

Korreksjon

Forrige søndag gjorde vi oppmerksom på at hovedindeksen hadde stanget gjennom taket i den stigende trenden. Det tilsa at fallhøyden teknisk sett også var stor.

Vi gjorde også oppmerksom på at det kunne være i ferd med å oppstå en ny ubalanse i markedet, men at hvis det kommer det en ny korreksjon, og RSI faller under forrige ukes bunn og 50-nivået, kan korreksjonen bli større.

Etter den siste ukens fall er trenden blitt litt klarere. Fallet har kommet på stigende omsetning og det er som oftest et dårlig signal.

Hovedindeksen brøt flere tekniske støttenivå og sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt.

RSI falt i tillegg gjennom 50-nivået, noe som signaliserer avtagende stigningstakt.

Det ble utløst flere små salgssignaler, og det er ikke sikkert at korreksjonen er over riktig enda.

Bunnlinjen i den stigende sekundærtrenden testes nå. Faller hovedindeksen videre vil den bryte trenden og signalisere testing av 900-nivået og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Hvor er bunnen?

Det er teknisk støtte ned mot 910 og mer ned mot 900-nivået.

200-dagers glidende gjennomsnitt kan snu hovedindeksen opp igjen, som da Oslo Børs korrigerte ned i begynnelsen av desember.

Hvis ikke fallet stopper før 900 kan det imidlertid ikke utelukkes at også 890- og 883-nivået kan bli testet før bunnen eventuelt er nådd for denne gangen.

Følg med på utviklingen i RSI-chartet og balansen i markedet. Så lenge den positive undertonen holder kan korreksjonen fremdeles bli forbigående og en kjøpsmulighet.

KORREKSJON: Hovedindeksen har falt og brutt flere små tekniske støttenivåer på stigende omsetning. Nå testes bunnen i den stigende sekundærtrenden. Foto: Tradingview

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår har hovedindeksen falt 1,9 prosent. De siste 12 månedene har den steget 9,5 prosent.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.