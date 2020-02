Berenberg gjentar ifølge en analyse kjøpsanbefalingen på Yara og setter kursmålet til 420 kroner, skriver TDN Direkt.

«Etter et kraftig fall i ureapriser, handler Yara nå med en betydelig rabatt mot historisk verdsettelse og amerikanske peers. Med en kombinasjon av kostnadsbesparelser og volumvekst forventer vi inntjeningsvekst i 2020, og vi mener derfor det er godt tidspunkt å gå inn i aksjen igjen», heter det fra meglerhuset.

Analytikerne reduserer ebitda estimater for 2020 og 2021 med rundt to prosent, men mener det er begrenset risiko for ytterligere nedside i ureaprisene.

Yara stiger mandag formiddag 0,3 prosent på Oslo Børs, notert til 336,10 kroner.