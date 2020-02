DNB Markets tror Borregaard skuffer

Resultatsesongen er over oss, og i morgen legger Borregaard frem sine tall for fjerde kvartal.

«Vårt estimat ligger rundt én prosent under konsensus når det gjelder topplinjen. Med en estimert justert EBITA (driftsresultat før nedskrivninger) på 74 millioner kroner ligger vi i tillegg 14 prosent under konsensusforventningene på 85 millioner kroner», skriver DNB Markets i dagens aksjerapport.

Videre venter meglerhuset et utbytte på 2,30 kroner per aksje, mot konsensusforventninger på 2,40 kroner.

DNB-analytikerne har før rapporten en hold-anbefaling med kursmål 105 kroner. Etter å ha sluttet opp 1,8 prosent til 89,55 kroner i går, har Borregaard falt rundt seks prosent hittil i år.

«Kursmålet er satt med utgangspunkt i det vi mener er en normalisert inntjening og en EV/EBITDA 8x (EV = enterprise value, egenkapital pluss netto rentebærende gjeld) for den eksisterende virksomheten, og deretter med et tillegg for estimert netto nåverdi på nye prosjekter», heter det videre.