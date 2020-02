Meglerhus: – Tror dette vil være betryggende for investorene

UBS skriver i en oppdatering at DNBs underliggende resultater var litt bedre enn ventet, og gitt miksen i resultatet, mente analytikerne rapporten ville bli godt mottatt av markedet, skriver TDN Direkt.

Videre mener analytikerne at kvaliteten i DNBs låneportefølje fortsatt ser solid ut, med netto tapsavsetninger på kun fire basispunkter i kvartalet.

«Gitt hva vi har sett fra sammenlignbare selskaper (relatert til oljeeksponeringer), tror vi dette vil være betryggende for investorene», heter det i en oppdatering fra UBS.

Solide tall

DNB Markets mener ifølge nyhetsbyrået banken rapporterte solide tall for fjerde kvartal, med bedre enn ventet utvikling for nettorenteinntekter, høyere utbytteforslag enn ventet, og lavere tapsavsetninger enn ventet.

Meglerhuset venter at eps-konsensus for DNB i 2020-2021 vil bli oppjustert med én -tre prosent som følge av sterk utvikling for netto renteinntekter og provisjonsinntekter, som bare delvis motvirkes av høyere enn forventet kostnader.

Høyere enn forventet utbytte og tilbakekjøp, sammen med en sterk ren kjernekapitaldekning lover godt litt økte utbytteforventninger, ifølge meglerhuset.





Ganske på linje

Carnegies samlete inntrykk av kvartalsrapporten er at den kom inn ganske på linje med forventingene, med en god underliggende utvikling, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset venter små endringer i estimatene som følge av at tilbakekjøpene og utbytte kom inn på linje med forventningene, samtidig som DNB ikke gjorde noen endringer i sin guiding.

Pareto Securities mener DNBs kvartalsrapport var sterk, med positiv utvikling på kapitalisering, utbytte og rentemarginer.

Til tross for dette mener meglerhuset ifølge nyhetsbyrået at det kan komme til å gjøre noen små negative estimatendringer, som følge av utsikter om noe høyere driftskostnader.

I kvartalet var disse kostnadene tre prosent høyere enn konsensus og seks prosent høyere enn Paretos estimat, som følge av høyere personalkostnader, påpekes det.

Norne Research viser til et brukbart kvartal, med positive nyheter om tilbakekjøp, utbytte og en sterk kjernekapitaldekning.

Analytikerne i meglerhuset venter at DNB-konsensus vil bli oppjustert med to-tre prosent.