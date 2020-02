DNB Markets nedjusterer kursmålene på tankaksjer

DNB Markets nedjusterer ifølge en oppdatering kursmålet på tankaksjer, samtidig som meglerhuset gjentar kjøpsanbefalinger, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset tror nå at VLCC-ratene i 2020 vil ligge under 2019-nivåvet, men ser en sterk bedring i andre halvår 2020, og forblir forsiktig optimistiske for 2021-2022.

Det ventes nå en VLCC-snittdagrate på 40.000 dollar, ned fra tidligere estimat på 51.000 dollar, og mot 42.000 dollar i 2019.

Kursmålet på Frontline nedjusteres ifølge nyhetsbyrået til 97 kroner fra 123 kroner og til 5,3 kroner for Hunter Group, fra tidligere 6,3 kroner.