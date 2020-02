Teknisk analyse – søndagens aksjetips

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,8 prosent sist uke, fra 913,81 til 920,82. Den siste måneden har hovedindeksen falt 2,1 prosent.

Usikker retning

Oppgangen til og med torsdag kom på stigende omsetning, og det begynte å se mye lysere ut igjen. Men så kom fredagens sterke nedgang på den høyeste omsetningen siden 26. november i fjor.

Det ble satt en ny topp under den foregående både i hovedchartet og RSI-chartet. Hovedindeksen falt under sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt og RSI falt under 50-nivået, noe som signaliserte lavere stigningstakt.

Da spøker det nok en gang for utviklingen kommende uke. Avslutningen på uken signaliserte at det kan bli en tung start på uken, og det kan ligge an til ny testing av bunnlinjen i den stigende sekundærtrenden og forrige ukes bunn.

Brytes de vil det utløse nye, små salgssignal.

900 neste?

Det kan snu opp igjen på fredagens nivå, og oppgangen må i så fall komme på stigende omsetning samtidig som små korreksjoner fremover kommer på fallende omsetning.

Følg med på utviklingen i RSI-chartet og balansen i markedet. Så lenge den positive undertonen holder kan korreksjonen fremdeles bli forbigående og en kjøpsmulighet.

Som vi skrev forrige søndag er det imidlertid ikke sikkert at korreksjonen er over riktig enda. Faller hovedindeksen under forrige ukes bunn kan det signalisere testing av 900-nivået og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Om det snur opp igjen på 920, 913, 910, 900, 200-dagers glidende gjennomsnitt, 893 eller 883, er ikke lett å se. Brudd på et eller flere av disse nivåene vil utløse små salgssignal som vil åpne for videre fall til neste nivå.

Fredag falt hovedindeksen på Oslo Børs på den høyeste omsetningen siden 26. november i fjor. Foto: Tradingview

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår har hovedindeksen falt 1,1 prosent. De siste 12 månedene har den steget 8,4 prosent.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.