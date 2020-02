Meglerhus stokker om – anbefaler ti aksjer

Denne uken velger SpareBank 1 Markets å kvitte seg med Nordic Semiconductor og Lerøy Seafood samtidig som Austevoll Seafood, NEL og Pareto Bank kommer inn i ukeporteføljen.

Toppvalg innenfor fornybar energi

NEL får et kursmål på 20 kroner, og beskrives som meglerhusets toppvalg innenfor fornybar energi i 2020.

Det er verdt å merke seg at Lerøy Seafood fremdeles får en kjøpsanbefaling, og et kursmål på 75 kroner. I skrivende stund omsettes Lerøy-aksjen for 59,74 kroner.

Austevoll Seafood får et kursmål på 120 kroner. Mandag formiddag omsettes aksjen for 90,15 kroner.

Negativ avkastning hittil i år

I løpet av forrige uke la porteføljen på seg 1,8 prosent mens Oslo Børs kunne vise til en oppgang på 1,1 prosent. Hittil i år har porteføljen falt 2,7 prosent.