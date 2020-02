DNB Markets vraker kjøpsanbefalingen men hever kursmålet

DNB Markets hever kursmålet på Kongsberg Gruppen fra 160 til 170 kroner. Samtidig velger analytikerne å gå fra en kjøpsanbefaling til en hold-anbefaling.

Kraftig kursoppgang

Onsdag la Kongsberg Gruppen frem en solid Q4-rapport og fortalte om et uventet høyt utbytte, noe som sendte aksjekursen opp 10,4 prosent til 166,20 kroner.

DNB Markets har, etter kvartalsrapporten, justert EBITDA-estimatene for begge segmentene uten at dette medfører betydelige endringer på konsernnivå når det gjelder 2020.

«Forventninger til en fortsatt god utvikling for forsvarsvirksomheten og samtidig en forbedring for det maritime virksomhetsområdet gjør at tilsvarende estimat for 2021 er løftet med rundt fire prosent», skriver DNB Markets i torsdagens morgenrapport.

Tallenes tale

I fjerde kvartal 2019 omsatte Kongsberg Gruppen for 8,16 milliarder kroner, mot 4,15 milliarder kroner i samme periode året før.

Selskapet fikk et resultat etter skatt på 359 millioner kroner, mot 344 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Styret meldte onsdag at de vil foreslå et utbytte på 2,50 kroner per aksje for 2019, tilsvarende 450 millioner kroner. I tillegg foreslår de, basert på «selskapets finansielle stilling», et ekstraordinært utbytte på 10 kroner.

Det tilsvarer 1,8 milliarder kroner, noe som gjør at utbyttet for 2019 vil komme opp i totalt 2,25 milliarder kroner.