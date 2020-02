Arctic og Handelsbanken sier kjøp

Arctic Securities og Handelsbanken Capital Markets oppgraderer sin anbefaling på TGS-Nopec til kjøp. Kursmålene settes ifølge TDN Direkt til henholdsvis 280 og 270 kroner.

Etter onsdagens kvartalspresentasjon steg aksjen 3,2 prosent til 238 kroner. Kort tid etter at torsdagens handel tok til på Oslo Børs omsettes aksjen for 235,10 kroner, ned 1,2 prosent.

Aksjen har hittil i år falt 12 prosent.

Kvartalstallene

I fjerde kvartal 2019 fikk TGS-Nopec et resultat før skatt på 67,2 millioner dollar, mot 147,2 millioner dollar i samme periode året før. Omsetningen falt til 218,8 millioner dollar, ned fra 274,5 millioner dollar i fjerde kvartal 2018.

Styret i TGS ønsker å betale et utbytte for fjerde kvartal på 0,375 dollar per aksje. Det var på forhånd ventet et utbytte på 0,305 dollar.