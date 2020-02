Seks meglerhus justerer opp – flertallet anbefaler «kjøp»

Carnegie tar anbefalingen på Kongsberg Gruppen opp til kjøp fra hold.

Kursmålet heves til 185 kroner, fra tidligere 160 kroner.

Meglerhuset oppgraderer anbefalingen delvis på grunn av økte marginantakelser i Commerical Marine, og delvis på grunn av provenyet fra salget av Hydroid, skriver TDN Direkt.

Onsdag la Kongsberg Gruppen frem en solid rapport for fjerde kvartal og meldte om et uventet høyt utbytte, noe som sendte aksjekursen opp 10,4 prosent til 166,20 kroner.



Flere tar grep

Pareto Securities oppjusterer også kursmålet på Kongsberg Gruppen til 185 kroner, fra tidligere 160 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling.

Videre oppjusterer Arctic Securities kursmålet til 194 kroner, fra tidligere 183 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling.

Meglerhuset peker blant annet på snuoperasjonen i CM i forkant av skjemaet, solide underliggende resultater og et utbytte pr aksje som overgikk forventningene, skriver TDN Direkt.

Analytikerne i ABG Sundal Collier justerer kursmålet opp til 195 kroner, fra 183 kroner og gjentar kjøp.

I tillegg oppjusterer Danske Bank kursmålet til 190 kroner fra 170 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes.

DNB nedgraderer

DNB Markets justerer på sin side anbefalingen på Kongsberg Gruppen til hold fra kjøp. Kursmålet oppjusteres til 170 kroner fra 160 kroner.

«Vi har etter rapporten justert EBITDA-estimatene for begge segmentene uten at dette medfører betydelige endringer på konsernnivå når det gjelder 2020», heter det i morgenrapporten torsdag.

Forventninger til en fortsatt god utvikling for forsvarsvirksomheten og samtidig en forbedring for det maritime virksomhetsområdet gjør at tilsvarende estimat for 2021 er løftet med rundt fire prosent, mener analytikerne i meglerhuset.