Danske Bank spår kursoppgang i Norwegian

Analytiker Martin Stenshall i Danske Bank har torsdag sendt ut en ny kjøpsanbefaling på Norwegian. Det skjer etter at selskapet la frem sine kvartalstall.

Stenshall gir aksjen et kursmål på 50 kroner.

Venter kursoppgang

Torsdag ettermiddag omsettes aksjen for 40,12 kroner, ned 4,7 prosent. For at kursmålet skal innfris må altså aksjen stige nærmere 25 prosent.

Stenshall skriver i en oppdatering at tallene for fjerde kvartal 2019 var litt svakere enn markedets forventninger. Han er derimot fornøyd med de strukturelle tiltakene som gjennomføres for å få økt lønnsomhet.

Pengene renner ut

I fjerde kvartal 2019 omsatte Norwegian for 8,94 milliarder kroner, mot 9,66 milliarder kroner i fjerde kvartal 2018.

Selskapet fikk et negativt nettoresultat på 1,87 milliarder kroner, mot et negativt resultat på 3,01 milliarder kroner i samme periode i fjor.