DNB Markets: Aksjen bør kunne stige 30 prosent

I onsdagens rapport fra DNB Markets anbefales kjøp av aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap. Kursmålet settes til 230 kroner

Onsdag ettermiddag omsettes aksjen for 176,60 kroner, hvilket betyr at aksjen må stige 30 prosent for at kursmålet skal innfris.

I rute

Olav Thon Eiendomsselskap la i forrige uke frem tall for fjerde kvartal 2019 som var på nivå med forventningene til DNB Markets.

Når meglerhuset sammenligner tallene i rapporten med bransjetallene er konklusjonen at leieinntektene fra selskapets kjøpesentre gjennom 2019 steg noe mer enn de gjorde for gjennomsnittet innen sektoren.

DNB Markets har gjort begrensede endringer i estimatene etter rapporten.

Gunerius

«Det neste store prosjektet vi venter for selskapet vil være utviklingen av Guneriuskvartalet i Oslo. I påvente av en endelig godkjennelse av planene for Gunerius ligger effektene av dette prosjektet fortsatt et godt stykke frem», skriver DNB Markets.

Olav Thon Eiendomsselskap (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Netto leieinntekter 680 632 Driftsresultat 880 984 Resultat før skatt 968 657 Resultat etter skatt 783 790