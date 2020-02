Meglerhus: Frontline-aksjen bør kunne stige 35 prosent

Danske Bank nedjusterer kursmålet på Frontline fra 164 til 106 kroner. Ifølge TDN Direkt opprettholdes kjøpsanbefalingen.

Meglerhuset tror fremdeles på forbedrede markeder for råoljetankskip på lang sikt, men ser potensielle utfordringer for ratene fra coronavirusutbruddet. Det har resultert i et kutt i rateestimatene for 2020.

Torsdag formiddag omsettes Frontline-aksjen for 78,25 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på 15,5 milliarder kroner.

For at det nye kursmålet skal innfris, må aksjen stige 35 prosent fra dagens nivå.

I løpet av den siste måneden har aksjen falt 29 prosent mens den er opp 58 prosent i løpet av det siste året.