DNB Markets roper selg - om en uke kommer tallene

Medistim presenterer sine kvartalstall fredag i neste uke. DNB Markets tror ikke det vil by på mange gode nyheter, og tar derfor ned anbefalingen fra hold til selg.

Kursmålet holdes uendret på 155 kroner.

Torsdag sluttet aksjen på 189 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på litt over 3,4 milliarder kroner.

Analytikerne minner om at høyt systemsalg gjorde at selskapet leverte svært solide tall for fjerde kvartal 2018, og terskelen er tilsvarende høy foran rapporten i neste uke.

«Samtidig ser vi en verdsettelse i markedet som innebærer en premie i forhold til sammenlignbare aktører og mener i tillegg at det på kort sikt er økt usikkerhet knyttet til salgsutviklingen i Asia», skriver DNB Markets.