Tre meglerhus anbefaler kjøp etter torsdagens nyheter

Etter en gjennomgang av fjerdekvartalsrapporten fra Norwegian Finans Holding har DNB Markets løftet estimatene for inntjening pr. aksje i perioden 2020-2021 med 1-2 prosent.

Kursmål: 110 kroner

Kursmålet heves fra 105 til 110 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen blir gjentatt.

«Etter vårt syn innebærer en CET1 ratio på 19,7 prosent mot vårt estimat på 19,3 prosent at selskapet både har rom for fortsatte utbytter og tilbakekjøp, samt for geografisk ekspansjon av virksomheten», skriver DNB Markets i fredagens rapport.

Kursmål: 113 kroner

Tallknuserne i Arctic Securities er også godt fornøyde med torsdagens nyheter, og oppjusterer kursmålet fra 100 til 113 kroner. Kjøpsanbefalingen fastholdes.

Meglerhuset skriver ifølge TDN Direkt at forventningene til selskapet i forkant av fjerdekvartalspresentasjonen var lave grunnet dårligere tall fra andre forbrukslånsbanker.

Arctic Securities ser flere potensielle triggere i tiden fremover, og trekker i den anledning frem en potensiell banklisens i Irland, geografisk ekspansjon og M&A.

Kursmål: 105 kroner

Kepler Chevreux fastholder sitt kursmål på 105 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling.

Torsdag hoppet aksjen 17,8 prosent til 102,80 kroner. Fredag formiddag omsettes aksjen for 102 kroner, ned 0,8 prosent.

Økte både inntekter og resultat

I fjerde kvartal 2019 fikk selskapet et resultat før skatt på 676 millioner kroner, mot 621 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Inntektene beløp seg til 1,45 milliarder kroner, mot 1,23 milliarder kroner i samme periode året før.