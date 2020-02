Teknisk analyse - søndagens aksjetips

Forrige søndag skrev vi at det ikke skulle mye til før det ble utløst nytt kjøpssignal. Utviklingen i chartene tilsa at oppgangen kunne fortsette forbi 930-nivået, 50-dagers glidende gjennomsnitt og bryte den fallende trendlinjen i hovedchartet.

Vi la også til at det kunne komme et nytt støt opp mot 940 og kanskje all-time high.

Det var ikke langt unna. Hovedindeksen var opp i 943,50 intradag torsdag og sluttet over 940-nivået. Fredagen kom med en liten korreksjon.

Balanse

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,8 prosent sist uke, fra 929,24 til 936,70. Den siste måneden har hovedindeksen likevel falt 1,0 prosent.

Oppgangen kom på stigende omsetning og korreksjonen på fredag kom på lavere omsetning. Det kan bety at markedet er i ferd med å komme i balanse igjen og at all-time high fremdeles er innen rekkevidde.

Du kan gjøre dine egne tekniske analyser av alt fra aksjer til valuta og råvarer på forumet

Det er teknisk motstand på 940. Brudd på dette nivået på stigende omsetning vil utløse et nytt lite kjøpssignal.

912 - 946

Som vi har pekt på de to siste søndagene er det imidlertid ikke sikkert at korreksjonen er over riktig enda, men nå kan det være i ferd med å dannes et gulv for eventuelle korreksjoner.

Faller hovedindeksen under 920-nivået igjen kan det signalisere testing av 910 – 912 og det som kan se ut som bunnen i et rektangel, med topp opp mot all-time high.

Fall under 912 kan i så fall signalisere fall ned mot 900, 890 og kanskje 878.

Oppgang forbi 946 kan åpne opp for videre oppgang mot 980 og kanskje 1.000.

Hovedindeksen på Oslo Børs snuste på tidligere all-time sist uke. 948-nivået må brytes på stigende omsetning for å signalisere videre oppgang. Foto: Tradingview

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er fremdeles på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår har hovedindeksen steget 0,6 prosent. De siste 12 månedene har den steget 8,6 prosent.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.