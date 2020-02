DNB Markets anbefaler ni aksjer

Denne uken gjøre ikke DNB Markets noen endringer i porteføljen med anbefalte aksjer.

Meglerhuset mener at økt usikkerhet rundt global vekst og dermed også rundt utviklingen for etterspørselen preger oljemarkedet i dag.

«Markedsaktørene ser i tillegg ut til å være bekymret for at frykt for sviktende etterspørsel kan få samarbeidet i OPEC+ til å rakne og dermed medføre at deltagerne heller ikke lenger føler seg forpliktet til å holde tilbudet tilbake», skriver DNB Markets.

Mandag formiddag omsettes et fat Nordsjøolje for 56,61 dollar, ned 3,23 prosent.

Ukeporteføljen til DNB Markets består av følgende aksjer:

Kongsberg Gruppen

Entra

Aker BP

Europris

Sats

Salmar

Sbanken

Telenor

Yara

Hittil i år har DNB-porteføljen falt to prosent.