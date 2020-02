DNB Markets om Lerøy Seafood og Bakkafrost

Flere av selskapene innen sjømatsektoren har lagt frem fjerdekvartalstall i dag.

Rapporten til Lerøy Seafood viser en justert EBIT på 769 millioner kroner, rundt to prosent under konsensus og én prosent over DNB Markets' estimat på 763 millioner kroner.

«Styret foreslår samtidig et utbytte på 2,30 kroner pr. aksje, mot konsensusforventninger på 2,07 kroner pr. aksje og våre forventninger på 2,00 kroner pr. aksje», skriver analytikerne i meglerhuset i en fersk oppdatering.

Selskapet annonserer videre at de vil arrangere en kapitalmarkedsdag i løpet av andre kvartal 2020.

Kursen stengte mandag på 58,92 kroner pr. aksje.

DNB Markets venter en positiv reaksjon på oppdateringen, og har før eventuelle justeringer på grunnlag av rapporten en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 70 kroner.





Svakere utvikling

Dagens rapport fra Bakkafrost viser at selskapet for fjerde kvartal oppnådde en justert EBIT på 415 millioner danske kroner, mot DNB Markets' estimat på 477 millioner danske kroner og konsensus på 504 millioner danske kroner.

«Etter en første gjennomgang ser det ut til at i første rekke virksomheten i Skottland viste en svakere utvikling enn ventet. Foreslått utbytte på DKK 8 pr. aksje ligger i tillegg under både våre forventninger og konsensusforventningene om DKK 9 pr. aksje», skriver analytikerne i oppdageringen.

Kursen stengte mandag på 689 kroner pr. aksje og analytikerne i DNB Markets har før eventuelle endringer på grunnlag av rapporten en hold-anbefaling på aksjen, med et kursmål på 640 kroner pr. aksje.