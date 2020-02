Fem meglerhus sier kjøp – torsdag kommer tallene

Torsdag 27. februar legger Avance Gas frem sine kvartalstall. I den anledning har Infront, på forespørsel fra TDN Direkt, hentet inn estimater fra seks meglerhus.

Optimistiske analytikere

Fem av analytikerne har en kjøpsanbefaling på Avance-aksjen, en sier hold mens ingen av dem har en salgsanbefaling.

Gjennomsnittlig kursmål er på 70,6 kroner, varierende fra 50 til 84 kroner.

Tirsdag omsettes aksjen for 38,8 kroner, opp 1,1 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på litt over 2,3 milliarder kroner.

Forventningene

Analytikerne tror i snitt at Avance Gas vil få et nettoresultatet på 35 millioner dollar i fjerde kvartal 2019, et driftsresultat på 42 millioner dollar og t/c-inntekter på 64 millioner dollar.