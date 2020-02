DNB Markets om Frontline

Frontline la frem sitt sterkeste resultat siden 2008, men Frontline-direktør Robert Hvide Macleod melder at selskapet merker motvind som følge av redusert etterspørsel etter olje fra Kina, hvilket skyldes coronaviruset.

DNB Markets lå inne med forventninger om en topplinje på 245 millioner dollar, et netto resultat på 125 millioner dollar og et forslått utbytte på 0,62 dollar pr. aksje.

Fasiten viste at omsetningen kom inn på 205 millioner dollar og at netto resultat for kvartalet endte på 109 millioner dollar.

Utbyttet foreslås til 0,40 dollar.

Frontline endte onsdag på 70,15 kroner på Oslo Børs og DNB Markets har før eventuelle endringer på grunnlag av dagens rapport en kjøpsanbefaling på aksjen.

Analytikerne opererer med et kursmål på 97 kroner.

Frontline faller på Oslo Børs torsdag formiddag til 68,50 kroner, ned 2,4 prosent.