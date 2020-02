DNB Markets: Et attraktivt inngangspunkt for investorer som vil eksponere seg mot ESG

Pareto Securities oppgraderer Vow til en kjøpsanbefaling fra en tidligere hold-anbefaling, samtidig som kursmålet opprettholdes på 36 kroner, skriver TDN Direkt.

DNB Markets nedjusterer på sin side kursmålet på aksjen til 36 kroner fra 38 kroner.

Pareto Securities forventer ifølge nyhetsbyrået sterk vekst fra Vow de nærmeste årene drevet av miljøtrender, regulatoriske krav og Vows tjenester, skriver nyhetsbyrået.

DNB Markets tror den negative kursreaksjonen etter kvartalstallene er over, og ser på svakheten som et attraktivt inngangspunkt for investorer som vil eksponere seg mot ESG.

Vow faller 6,6 prosent torsdag ettermiddag til 24 kroner.