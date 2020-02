Oslo Børs stuper - Sissener anbefaler fire aksjer

De siste dagene har vært preget av frykt på verdens børser, noe spredningen av coronaviruset får mye av skylden for.

Torsdag ettermiddag faller hovedindeksen på Oslo Børs hele 3,4 prosent til 856,22 poeng. I løpet av den siste uken har børsen falt 9,2 prosent.

Medieskapt

– Mye av dette er medieskapt. Ingen vet hvor farlig dette kan bli, sier Jan Petter Sissener til Finansavisen.

Han innrømmer samtidig at virusets ringvirkninger vil få betydelig innvirkning på mange selskapers bunnlinje.

– Om du ser et år frem i tid er jeg sikker på at du tjener gode penger på aksjer du kjøper de neste ukene. Samtidig vil jeg si at jeg er meget forsiktig. Jeg kjøper ikke aksjer nå, sier Sissener til Finansavisen.

– Er ikke det rådet litt selvmotsigende?

– Jeg velger heller å sitte på de aksjene jeg har. Samtidig må du huske at rentene er så lave at det ikke er noe alternativ til aksjer, sier Sissener.

Anbefaler fire aksjer

Forvalteren minner om at det finnes aksjer som gir rundt ti prosent direkteavkastning, og trekker i den anledning frem Ocean Yield, Aker BP, Europris og Sats. Dette er også aksjer Sissener selv har satset på.

– Vi har ikke sett noe institusjonelt panikksalg, men det tror jeg heller ikke vil skje. Det er mye shorting i markedet, og det bidrar også til å påvirke utviklingen, avslutter Sissener.