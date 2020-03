DNB Markets nedjusterer kursmålet på Nordic Nanovector

DNB Markets nedjusterer ifølge en oppdatering kursmålet på Nordic Nanovector til 36 kroner, fra tidligere 72 kroner. Kjøpsanbefalingen fastholdes.

Bakgrunnen for kursmålsjusteringen er ifølge TDN Direkt svak pasientrekruttering og transparens.

Meglerhuset har mistet troen på at selskapet skal nå målet om pasientrekrutteringen til Paradigme-studien innen fastsatt mål, som er innen utgangen av 2020.

«Med den nåværende pasientrekrutteringen så forventer vi ikke at målet om full pasientrekruttering innen utgangen av 2020 nås», skriver meglerhuset.

Meglerhuset peker ifølge nyhetbyrået på at tiltakene som tidligere har blitt iverksatt ikke har vært tilstrekkelige og at selskapet må bli mer transparente i kommunikasjonen knyttet til studiene for å oppnå tillit blant investorene.

Men til tross for dette, mener meglerhuset at de kliniske dataene er solide og at Betalutin er konkurransedyktig på markedet og kjøpsanbefalingen opprettholdes, skriver TDN Direkt.

Aksjen faller 6,4 prosent til 16,69 kroner på Oslo Børs fredag.