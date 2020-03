Teknisk analyse – søndagens aksjetips

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 11,4 prosent sist uke, fra 936,70 til 830,26. Den siste måneden har hovedindeksen falt 9,9 prosent.

Fallet kom på stigende omsetning og fredagens fall kom på ukens høyeste omsetning. Det kan bety at fallet ikke er over riktig enda.

946 – 783

De siste tre søndagene har vi pekt på at det ikke var sikkert at korreksjonen var over. Det mulige gulvet på 910 – 912 holdt imidlertid ikke og da 910-nivået ble brutt utløste det salgssignal.

Forrige søndag skrev vi at et fall under 912 i så fall kunne signalisere fall ned mot 900, 890 og kanskje 878.

Det stoppet ikke på 878, og heller ikke på den tekniske støtten på 850-nivået. 830-nivået ble testet fredag og det ligger nå an til at også bunnen i den stigende hovedtrenden kan bli testet. Den ligger ned mot bunnen fra desember 2018 på 783.

Nytt rektangel?

Børsen går opp, sidelengs og ned. Siden høsten 2018 har hovedindeksen nå snudd kraftig ned to ganger. Den første gangen stoppet fallet på 783. Den gangen ble fallet på over 17 prosent.

Hvis RSI stopper mot den lange positive undertonen i bunnen av RSI-chartet, samtidig som den tekniske støtten på 783-nivået holder, og hovedindeksen korrigerer opp igjen, kan det utvikle seg til et rektangel med bunn på 783 og topp på 946.

Brudd videre ned gjennom 783-nivået kan i så fall åpne for fall til 620. De neste tekniske støttenivåene under 783 kommer på 740, 710, 678 og 630.

Kan det gå som 2008?

Teknisk sett er ikke utviklingen i forkant av dette fallet så ulik den fra januar 2008. Den gangen falt hovedindeksen 25 prosent før det snudde. Da kom det en forbigående oppgang før den store nedturen den påfølgende høsten.

Den gangen falt hovedindeksen etter hvert til toppen fra forrige oppgang, noe som også har skjedd ved tidligere, store korreksjoner.

Hvis det gjentar seg nå også kan bunnen ligge ned mot 678. Det er også bunnen i en enda lengre stigende hovedtrend, med start i 2002.

Oversolgt

RSI falt til 21 fredag. Det tilsier at Oslo Børs er kraftig oversolgt. Det trenger ikke å bety at bunnen er nådd, men det betyr at det kan være rom for en rekyl opp igjen.

Det er ikke sikkert den kommer til uken, og hovedindeksen kan falle til 783 før rekylen opp igjen kommer. Men når den kommer, og hvis det samme skjer som i 2008, kan den gå helt opp igjen til 948 – før den store nedturen kommer til høsten.

BØRSFALL: Hovedindeksen falt kraftig sist uke og brøt både 200-dagers glidende gjennomsnitt, flere tekniske støttenivåer og den stigende sekundærtrenden. Foto: Tradingview

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er fremdeles på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår har hovedindeksen falt 10,9 prosent. De siste 12 månedene har den falt 4,7 prosent.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.