DNB Markets tar ned estimatene og justerer kursmålet

Medistim leverte fjerdekvartalstall som viste en omsetning like under DNB Markets' estimater og med en margin i større grad preget av produktmiks og flytting av produksjonen enn meglerhuset hadde ventet.

Selskapet hadde innen utgangen av februar heller ikke sett redusert ordreinngang som følge av coronaviruset.

«På våre estimater kommer rundt 15 prosent av omsetningen fra Asia, hovedsakelig Japan og Kina. Med økende global spredning av viruset stiger imidlertid risikoen for at sykehus både i Asia og andre regioner vil utsette investeringer i nye systemer, og vi venter at usikkerhet rundt dette vil kunne holde kursutviklingen tilbake fremover», heter det i en fersk oppdatering.

På den annen side utgjør imidlertid salg av forbruksartikler like over 70 prosent av omsetningen og DNB Markets venter ikke at denne omsetningen vil bli vesentlig påvirket.

Analytikerne tar ned estimatene for 2020-2022 og har justert kursmålet fra 155 til 150 kroner pr. aksje.

Kursen stengte mandag på 148 kroner pr. aksje, og anbefalingen er tatt opp fra «selg» til «hold».

Medistim stiger 5,4 prosent på Oslo Børs tirsdag formiddag. Hittil i år er aksjen ned 18,8 prosent.