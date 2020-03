DNB Markets venter konsensusestimatene opp

Investorene ga Telenor en positiv respons på kapitalmarkedsdagen tirsdag og kursen steg med 3,8 prosent til 156,70 kroner pr. aksje.

Etter at flere sammenlignbare aktører har benyttet tilsvarende anledninger til å oppjustere investeringsplanene og nedjustere utbytteforventningene, kan det ifølge analytikerne i DNB Markets se ut som det var en viss lettelse over at Telenor i større grad fokuserte på målsettingen knyttet til kostnadsreduksjoner fremover.

«Med målsetting om netto kostnadsreduksjoner på 1 – 3 prosent pr. år for 2020-2022, vil EPS for samme periode på våre estimater kunne stige med 7 – 10 prosent innen 2022», lyder det fra analytikerne i en fersk oppdatering.

Meglerhuset har en uendret kjøpsanbefaling på Telenor med et kursmål på 180 kroner pr. aksje, og venter at konsensusestimatene i markedet vil bevege seg oppover etter hvert som selskapet leverer kvartalsrapporter med bekreftet retning for kostnadsutviklingen.