ABG Sundal Collier mener inngangstidspunktet nå er attraktivt i aksjen

ABG Sundal Collier oppgraderer ifølge en oppdatering BW Offshore til en kjøpsanbefaling fra en tidligere hold-anbefaling, samtidig som kursmålet nedjusteres til 55 kroner fra tidligere 70 kroner, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset ser betydelig oppside i aksjen, til tross for at BW Offshore ble utvannet i en problematisk børsnotering av BW Energy. Analytikerne mener ifølge nyhetsbyrået inngangstidspunktet nå er attraktivt i aksjen, som følge av at den har falt 46 prosent fra toppen på 70 kroner pr. aksje i 2019.

Fokuset for BW Offshore vil nå være på forlengelser og nytt arbeid for FPSO-flåten i et mye strammere marked enn tidligere.

«Risk/reward-profilen på nye tildelinger bør være mye bedre enn det historiske gjennomsnittet», skriver ABG Sundal Collier.