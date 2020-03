DNB Markets: Kjøp, hold og selg

Analytikerne i DNB Markets har sett nærmere på tre av partnerne på Johan Sverdrup.

Kjøp, hold og selg

Det har resultert i en kjøpsanbefaling på Aker BP med et kursmål på 292 kroner, en holdanbefaling på Equinor med et kursmål på 175 kroner og en salgsanbefaling på Lundin med et kursmål på 228 svenske kroner.

Onsdag sluttet Aker BP på 232,40 kroner, Equinor endte på 147,45 kroner mens Lundin sluttet på 280,60 svenske kroner.

I rute

Guidingen i forbindelse med første fase av Johan Sverdrup har vært at feltet ville være oppe på platåproduksjonen i løpet av sommeren 2020.

«Oppstarten ser ut til å ha gått uten større problemer og basert på indikasjoner for lastebehovet ser det ut til at produksjonen vil være oppe på 433.000 fat pr. dag allerede i april», skriver DNB Markets i torsdagens rapport.

En positiv oppstart på feltet vil ifølge meglerhuset kunne medføre at forventningene til produksjonen etterhvert stiger utover det opprinnelige skisserte nivået. Ifølge DNB Markets er ikke en slik utvikling reflektert i konsensus.