Konkurransen om boliglånskundene er igang igjen

DNB har falt mindre enn Oslo Børs den siste måneden, men torsdag bidrar aksjen mest til nedgangen på hovedindeksen med stadig mer fokus på lavere renter.

– På sikt er lavere renter negativt for hele banksektoren hvis dette blir gjeldende også i Norge, sier bankanalytiker Joakim Svingen i Arctic Securities til TDN Direkt.

Flere banker har nå satt ned sine fastrenter. Danske Bank satt ned fastrenten til kunder omfattet av Akademikeravtalen denne uken og Nordea Norge og DNB har også satt ned sine fastrenter.

Press på estimatene

Bankanalytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier sier til nyhetsbyrået at konkurransen om boliglånskundene nå er i gang igjen og at dette kan føre til press på estimatene.

– Det blir ikke noe dårlig første kvartal for bankene, men for resten av året, så tror jeg estimatene på rentenettoen heller skal noe ned enn opp, sier Gjerland.

Når det nå er fallende Nibor medfører dette lavere finansieringskostnader for bankene, og så lenge boliglånsrentene ikke endrer seg medfører dette høyere rentenetto for bankene. Men når lavere Nibor slår over i lavere boliglånsrenter, vil dette påvirke rentenettoen.

3-måneders Nibor har falt fra 1,77 til 1,62 prosent de siste 14 dagene.

Gjerland mener ifølge TDN Direkt DNB er en av de bankene som er bedre posisjonert, da de har en god balanse mellom innskudd og utlån.

– Så det de vil tjene mindre på utlån, vil de ta igjen på bedre inntjening på innskudd, sier Gjerland.

DNB faller 3,9 prosent til 151,40 kroner på Oslo Børs torsdag ettermiddag.