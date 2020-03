DNB Markets om Nel

Etter fjerdekvartalsrapporten fra Nel og oppdateringen fra Nikola i forbindelse med deres utrullingsplaner, opprettholder DNB Markets en salgsanbefaling på førstnevnte, med et kursmål på fem kroner pr. aksje.

Kursen stengte i går på 10,88 kroner.

«Antall stasjoner Nikola venter å etablere gjennom de neste årene er betydelig redusert og dette veies slik vi ser det kun delvis opp av noe høyere omsetning for Nel pr. stasjon. Slik vi ser det, vil en økt visibilitet knyttet til Nikolas planer medføre at konsensusforventningene for perioden frem til 2027 vil komme ned fremover», heter det i en fersk oppdatering.

På DNB Markets' estimater vil Nel nå oppnå en positiv inntjening fra tredje kvartal 2022, mot tidligere estimert tredje kvartal 2021.

Aksjen faller fredag formiddag 3,9 prosent til 10,46 kroner på Oslo Børs.