– Dette er aksjene du bør satse på når børsen stuper

Fredag formiddag står hovedindeksen på Oslo Børs i 816,23 poeng, ned 2,7 prosent. Det betyr at Oslo Børs har falt 12,3 prosent i løpet av den siste måneden.

Coronavirusets spredning har bidratt til nervøsitet og børsfall over hele verden.

Stor usikkerhet

– Du bør ikke satse på å finne en kortsiktig bunn i aksjemarkedet. Til det er usikkerheten alt for stor, sier aksjesjef Leif Eriksrød i Alfred Berg til Finansavisen.

Eriksrød understreker viktigheten av at du som investor bør ha en lav belåningsgrad slik børsene utvikler seg nå. Du bør heller ikke falle for fristelsen å satse på selskaper med høy belåning i et forsøk på høy avkastning. Det kan gå galt.

– Ikke kjøp aksjer fordi du tror du ser en bunn. Du må kunne tåle ytterligere fall, sier Eriksrød.

– Hvor lenge tror du urolighetene vil vare? Er det nærmere to uker eller et halvt år?

– Det er nok nærmere et halvt år enn to uker, slår forvalteren fast.

– Kan du trekke frem noen kjøpskandidater i dagens marked?

– Jeg ville gått for defensive aksjer i oppdrettssektoren, eksempelvis Salmar, Bakkafrost og Mowi, sier Eriksrød til Finansavisen. Dette er også aksjer som er også å finne i Eriksrøds portefølje.

Advarer mot Borr Drilling og Norwegian

– Hva synes du om aksjer som Borr Drilling og Norwegian?

– Det er gode eksempler på hva som skjer når investorer setter spørsmålstegn ved gjeldsgraden. Aksjekursen blir presset hele tiden. Når markedet spekulerer i om selskapet har for lite kapital, så har de egentlig tapt. Husk at en emisjon må ha en viss rabatt, avslutter Eriksrød.

Fredag faller både Borr Drilling og Norwegian til nye bunnkurser. Borr Drilling omsettes for ti kroner, ned 12 prosent, og har vært nede rekordlave i 9,1 kroner. Norwegian omsettes for 12,20 kroner, ned 23 prosent.