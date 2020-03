DNB Markets: Disse aksjene vil håndtere krisen best

I løpet av helgen kollapset oljeprisen etter brudd i forhandlingene mellom Opec og Russland. Tirsdag morgen omsettes et fat Nordsjøolje for 33,34 dollar.

Solide kutt

Innledningen av en priskrig i oljemarkedet har ført til at DNB Markets kutter estimatet for oljeprisen i 2020 fra 64 dollar til 43 dollar pr. fat. Prisestimatet for 2021 ble samtidig tatt ned fra 68 til 58 dollar pr. fat.

«Selskap som står foran en refinansiering vil kunne oppleve utfordringer med å få prosessen i havn, hvilket også ble reflektert i gårsdagens kursreaksjoner», skriver DNB Markets i en rapport.

Favorittene

Meglerhuset trekker frem TGS-Nopec, Subsea7 og Odfjell Drilling som de aktørene i sektoren, som er notert på Oslo Børs, som vil kunne navigere best gjennom en utfordrende periode fremover.

DNB Markets har, før eventuelle justeringer, en kjøpsanbefaling på TGS med et kursmål på 275 kroner, en holdanbefaling på Subsea7 med et kursmål på 95 kroner og en kjøpsanbefaling på Odfjell Drilling med et kursmål på 43 kroner.

Mandag sluttet TGS-aksjen på 136,10 kroner, Subsea 7 endte på 60,78 kroner mens Odfjell Drilling sluttet på 14 kroner.

Tøffere tider

Det stygge fallet i oljeprisen fører til at oljeselskapene ikke vil oppnå inntekter som gjør at de kan opprettholde dagens investeringsnivå. Analytikerne frykter derfor at antall nye leteprosjekter vil kunne bli redusert og at anbud som allerede er i gang kan bli skjøvet på eller avsluttet.